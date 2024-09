Volta de Neymar ao futebol contrapõe CBF e Jorge Jesus

Neymar está fora por contusão desde outubro de 2023, quando sofreu uma contusão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Ele atuava pela seleção. Ou seja, vai completar um ano fora dos gramados.

O atacante ficou fora da inscrição da Liga Saudita, que se encerrou.

Mas, no departamento da seleção brasileira, a expectativa era de que o jogador retornasse aos campos em outubro, na Champions League da Ásia. Baseava-se na troca de informações do médico da seleção, Rodrigo Lasmar, com o estafe do jogador.

A demora no retorno de Neymar torna bastante complicado sua volta à seleção. Isso porque há uma consciência na CBF de que será difícil convocá-lo sem que esteja jogando por causa do ritmo de jogo.

A relação na CBF com Jesus não é exatamente harmônica. O técnico era um dos candidatos a substituir Tite após a Copa-2022. Em diversas situações, ele tentou cavar uma vaga, o que causou incômodo interno.

Nesta semana, de novo, ele disse ter ambições de dirigir a seleção brasileira.