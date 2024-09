Por que é lucrativo para CBF haver mais jogos da seleção nas Eliminatórias

A contusão de Pedro e o período de Data Fifa levantaram a discussão sobre o excesso de jogos das seleções no calendário. Há uma explicação óbvia para esse número: as federações internacionais e a Fifa têm interesse em mais partidas porque assim aumenta sua arrecadação.

Mas quanto a CBF ganha em uma partida da seleção para valer a pena tantas partidas de Eliminatórias ou amistosos?

Bem, a confederação fechou um contrato pelo qual a Globo paga US$ 1,8 milhão (R$ 10 milhões pelo câmbio atual) pelos direitos de transmissão da seleção do ciclo até a Copa-2026. No caso das partidas de Eliminatórias, são as partidas em casa que valem, já que, nas como visitantes, a federação local tem o direito.