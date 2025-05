O “melhor zagueiro do continente” entregou o ouro. De novo!

O jovem e bem-sucedido treinador do Flamengo (que ganhou até agora TODOS os títulos que disputou) errou aí e em muitas outras coisas na desastrosa partida no Mineirão. Por exemplo: por que insistir em Bruno Henrique e Michael, se ambos têm demonstrado, partida após partida, péssima forma técnica? Eles foram as primeiras substituições feitas pelo técnico!

Como um todo, o Flamengo foi irreconhecível, no Mineirão. Não fosse uma grande atuação de Rossi, o Cruzeiro poderia (e merecia) ter vencido com maior folga no placar. Durante todo jogo, o rubro-negro finalizou apenas quatro vezes na direção do gol de Cássio, que fez apenas duas defesas difíceis. Os mineiros, onze, obrigando Rossi a quatro defesas incríveis.

Leonardo Jardim, ótimo treinador, usou o feitiço contra o feiticeiro: marcou a saída de bola do Flamengo com intensidade e inteligência. Já o seu adversário parecia atuar com o freio de mão puxado. Sua marcação era frouxa, jogava espaçado e seus erros individuais custavam caro - como o de De La Cruz, no primeiro gol, marcado por Kaio Jorge.

O Flamengo perdeu a invencibilidade, a liderança no campeonato e, pior, a confiança para o próximo compromisso, o mais importante do mês, contra o Central Córdoba, na próxima quarta-feira, na Argentina, jogo em que precisa vencer, para continuar a sonhar com a Libertadores.

Não creio que Filipe Luís vá tomar tal decisão: mas seria de bom alvitre poupar a zaga do jogador que entregou o ouro nas duas únicas derrotas na temporada. Com Léo Ortiz e Danilo, o Flamengo, com certeza, estará bem mais seguro. É hora de o "melhor zagueiro do continente" esquentar o banco.

Em tempo: com Jorge Jesus livre no mercado, é bom Filipe não começar a dar mole. Ou logo a torcida começará a cantar pela volta do Mister, no Maracanã.