Flamengo titular amassa Volta Redonda, no melhor estilo Filipe Luís

Os titulares do Flamengo estrearam no Carioquinha com uma vitória convincente sobre o Volta Redonda - até aqui, segundo colocado na tabela. E mais importante que o placar de 2 a 0 (gols de Michael e Plata) foi a forma como o rubro-negro jogou. No puro estilo Filipe Luís.

Noventa por cento da partida se deu no campo de ataque do rubro-negro. Retranca do Volta Redonda? Bem mais que isso, imposição total de uma maneira de jogar que imprensa o rival em sua defesa e retoma a bola quase imediatamente após perdê-la.

Claro, como bem disse o próprio Filipe na coletiva pós-jogo, nem sempre será possível jogar assim. Mas essa é a toada do Flamengo de seu jovem e criativo treinador. Que escala sempre pelo menos quatro atacantes, que alternam posições, num esquema rotativo bem bolado para desnortear os zagueiros adversários.