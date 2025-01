Flamengo vai vender Lorran para aumentar caixa e buscar reforços

Considerado a maior promessa das divisões de base do Flamengo na geração sub-20 que conquistou a Libertadores e o Mundial Interclubes da categoria, Lorran está próximo de deixar o clube. O CSKA, que começou oferecendo 4 milhões de euros pelo jogador - aproximadamente R$ 25 milhões prontamente recusados pelo rubro-negro, dobrou a oferta e o negócio agora (em torno de R$ 50 milhões) parece bem encaminhado.

Se recordarmos a venda de outra joia, que também era visto como o melhor de sua geração, Matheus França, negociado com o Crystal Palace, de John Textor, a sensação é que Lorran está sendo vendido barato. Matheus rendeu aos cofres da Gávea 20 milhões de euros, em agosto de 2023. Vítima de contusões na Inglaterra, jogou pouquíssimo até hoje.

Matheus, como Lorran, também ainda não tinha conseguido confirmar seu talento nos profissionais. Jogou mais vezes, mas tirando duas ou três atuações em que foi bem, continuava na categoria de promessa. Status que Lorran possui, mas está perdendo rapidamente com a comissão técnica e com os torcedores - não conseguindo se destacar nem no time que disputa as primeiras rodadas do Carioquinha.