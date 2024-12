Primeiro grande desafio de Bap não é o estádio, mas o resultado do futebol

Fato é que, desde sempre, o presidente eleito nunca foi a favor da construção do estádio a curto prazo. Em conversas com sócios, quando em campanha, chegou a dizer que, no seu modo de ver, deveria ser um plano para daqui a oito anos - declaração que depois tentou negar, quando começaram a surgir versões da situação de que ele "era contra o estádio".

Ainda em sua entrevista coletiva, Bap fez questão de dizer que não queria repetir os erros do São Paulo (que ficou em seca de títulos, durante a construção do Morumbis) ou do Corinthians (que até hoje está encalacrado com a dívida da Neo Quimica). Preocupação louvável e inteligente.

Até porque nestes seus primeiros três anos de mandato se o futebol não performar bem, não haverá o segundo, pois Landim, com certeza, voltará candidato contra ele, quando tentar a reeleição. E virá, falando no estádio e brandindo as suas 13 conquistas, a maioria justamente no primeiro triênio.

Ei-las: um tricampeonato carioca (19/20/21), uma Libertadores (19), um bicampeonato brasileiro (19/20), um bicampeonato da Supercopa (20/21) e uma Recopa sul-americana (20).

Nos últimos três anos, a fonte começou a secar, ainda que viesse mais uma Libertadores (2022), duas Copas do Brasil (22/24) e mais um Estadual (24). Mas veio também um ano de seca absoluta sem levantar nem sequer um caneco (2023).

Se "a bola entrar", como se diz no jargão do futebol, o atraso na construção do estádio será digerido sem grandes problemas. Se, entretanto, isso não acontecer, não haverá obra em estádio que o salve.