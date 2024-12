Botafogo de Artur Jorge, heroico, engole o Atlético-MG de Milito

Gabriel Milito levou o Atlético Mineiro às duas finais mais importantes dos torneios de mata-mata do calendário brasileiro. Mas perdeu ambas. Sendo engolido por Filipe Luís, com o Flamengo, na da Copa do Brasil, e mastigado por Artur Jorge, com o Botafogo, com apenas dez jogadores, na Libertadores.

É justo ressaltar que a conquista da América pelo Glorioso teve muito de heroísmo épico, histórico. Com um a menos desde o primeiro minuto (por causa de uma entrada irresponsável de Gregore em Fausto Vera), o Botafogo de Artur Jorge soube se reprogramar rapidamente com as peças que tinha em campo e montou uma linha de defesa inexpugnável.

Já Gabriel Milito, que certamente tinha preparado sua equipe para jogar no contra-ataque, simplesmente não soube o que fazer com a inesperada vantagem. Manteve sua linha de três zagueiros e, sem criatividade para romper a muralha adversária, só ameaçou em chutes de Hulk de fora da área. Muito pouco.