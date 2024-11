Desequilibrado, Botafogo ensaia pipocada pior que a do ano passado

Há três rodadas, o Botafogo tinha seis pontos de vantagem sobre o Palmeiras. De lá pra cá, empatou três vezes, Cuiabá (em casa), Atlético Mineiro (com um a menos) e Vitória (também em casa). No período, o Palmeiras venceu três jogos. É o novo líder (pela primeira vez neste Brasileiro), com o mesmo número de pontos e uma vitória a mais.

Muito provavelmente, o título será virtualmente decidido no confronto entre os dois, na próxima terça-feira, no Allianz Parque. A questão é: depois da gigantesca amarelada de 2023, o time atual, ainda que muito modificado e reforçado, terá equilíbrio psicológico para tanto?

Não é o que tem demonstrado nas últimas partidas. Muito pelo contrário. Basta lembrar o descontrole de Luís Henrique e Alexander Barboza, ao final do jogo contra o Atlético Mineiro e as atuações decepcionantes nas três últimas rodadas.