Atlético Mineiro é zebra na final da Libertadores contra Botafogo

Com um time desfigurado pela Data Fifa e cansado pelas comemorações festivas da conquista da Copa do Brasil, o Flamengo de Filipe Luís foi, uma vez mais, bem superior ao Atlético Mineiro de Diego Milito.

Só não venceu de novo porque David Luiz cobrou de forma medonha um pênalti sofrido por Wesley (disparado o melhor em campo) e, com a bola rolando, o goleiro atleticano Everson voltou a fazer defesas espetaculares, impedindo uma goleada no primeiro tempo (como fizera no segundo jogo da final da Copa do Brasil).

Dessa vez numa formação de 3-5-2, o jovem e camaleônico treinador rubro-negro manteve a pegada ofensiva, marcando alto a saída de bola do adversário e o empurrando para o seu próprio campo. Encurralado, o time de Milito limitava-se a chutões para a frente, na esperança de que Hulk ou Deyverson encaixassem um contra-ataque. Não aconteceu. E tome de defesas de Everson em grandes chances do ataque rubro-negro.