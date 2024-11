Próximo presidente do Flamengo tem a obrigação de manter Filipe Luís

Até o time reserva do Flamengo, comandado por Filipe Luís, joga mais bola que o titular, nos tempos de Tite. Porque é bem organizado. Porque sabe exatamente o que fazer em campo. Porque seus jogadores se sentem à vontade, livres das amarras e limitações do esquema posicional.

Rodada após rodada, seja da Copa do Brasil, seja do Brasileiro, Filipe não para de surpreender. Diante do Cruzeiro, uma vez mais, escalou três atacantes: Matheus Gonçalves, Plata e Bruno Henrique. Mas os concentrou do lado direito do campo, deixando o esquerdo para Alcaraz e Ayrton Lucas (que novamente foi muito mal).

Na defesa, o técnico também tirou outro coelho da cartola: passou Fabrício Bruno para o setor esquerdo (até então, ele sempre jogara pelo outro lado) e botou David Luiz no direito. Para anular as ações ofensivas do Cruzeiro, que são costumeiramente pela ponta-direita. Porque Fabrício é mais rápido e melhor no combate direto que David, que, por sua vez, é mais eficiente na saída de bola. Deu muito certo.