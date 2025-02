Léo Ortiz, o grande acerto de Filipe Luís e o gigantesco equívoco de Tite

No segundo duelo entre o campeão do Brasileiro e da Libertadores e o da Copa do Brasil, uma vez mais, deu Flamengo. Não foi um grande jogo em termos de espetáculo, mas a vitória do rubro-negro sobre o Botafogo foi justa, pelo que as duas equipes realizaram em campo.

O confronto não encheu os olhos e o que aconteceu, após o apito final, foi lamentável, sob todos os aspectos. Alexandre Barbosa agrediu Bruno Henrique e a partir daí o caos se instalou, com uma briga generalizada, que se estendeu até a entrada dos vestiários. Triste e deprimente espetáculo.

O craque do jogo foi Léo Ortiz, soberano na zaga rubro-negra e autor do gol da vitória, numa jogada ensaiada: Arrascaeta cobrou falta na cabeça de Danilo, no segundo pau, e este testou para dentro da área, onde Ortiz concluiu com sucesso para vencer John.