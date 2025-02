Flamengo de Filipe Luís encanta ao misturar Jorge Jesus e Rinus Michels

Espelho, espelho meu, há algum time mais prazeroso de se ver do que o meu? A pergunta, que à essa altura pode ser feita por qualquer rubro-negro, se justifica. Menos pela conquista da Taça Guanabara (terceiro caneco amealhado por Filipe Luís, com o time principal do Flamengo), mais pela forma que a equipe vem jogando, misturando o estilo de Jorge Jesus, com pitadas da lendária Holanda de 1974, de Rinus Michels.

Na goleada avassaladora sobre o Maricá (ok, um adversário frágil), o que mais impressionou nem foi a quantidade de vezes em que as redes rivais balançaram, mas a forma como o rubro-negro se movimentou pelo gramado, com apenas o goleiro Rossi em seu campo de defesa (ainda assim, avançado) e movimentação intensa, com troca de posições por todo o gramado.

Sim, houve grandes desempenhos individuais, Gerson acima de todos. Mas a forma fluida e eficiente como o time todo se movia, independentemente de trocas (Cebolinha, por exemplo, teve que ser substituído por contusão logo no primeiro tempo e, no segundo, jovens como Matheus Gonçalves, Wallace Yan e João Victor entraram) foi o que, uma vez mais, impressionou.