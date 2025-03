Estádio vazio em Vasco x Flamengo evidencia tamanho da bobagem de Pedrinho

Pois é, meu caro Pedrinho, de que adiantou a estapafúrdia decisão de jogar no tapetinho do Nílton Santos, "para tirar o Flamengo da zona de conforto"? Menos de onze mil presentes!

Arrecadação pífia (R$ 764.864,00) que, provavelmente, acarretará em prejuízo, depois de pagar o aluguel do estádio e as taxas da partida. Quanto teriam sido o público e a renda no Maracanã, com as duas torcidas motivadas? Pois é.

Em termos de resultados, tampouco valeu a pena. Apesar de toda a pancadaria do primeiro tempo, quando o Vasco até conseguiu ser mais perigoso, no final prevaleceu o melhor time, aquele que tem os melhores jogadores. Após duas bolas nas traves (de Arrascaeta, em escanteio, e de Luís Araújo, da entrada da área), Bruno Henrique marcou um golaço. Uma pintura. E isso foi o suficiente para garantir a vitória rubro-negra.