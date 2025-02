Pai de Gerson é cópia bizarra do pai de Neymar, diz RMP: 'Baita lobby'

O clube entende que pode abrir um precedente perigoso em relação às renovações, já que todos podem ir à imprensa cobrar valores mais altos.

Acho isso aí muito triste. O jornalismo de hoje em dia está virando muito mais um jornalismo de especulação do que um jornalismo de apuração. Você se servir de megafone para o pai do Gerson não tem nada a ver com jornalismo, ainda mais sem questionamentos

Isso aí é um baita lobby do pai do Gerson. O Marcão manipula uma série de repórteres que cobrem o Flamengo, na maioria youtubers, porque ele dá informação, ele troca informação e a hora que ele quer, ele vai lá e diz o que quer. O que o Marcão tem falado ultimamente é um absurdo.

Renato Maurício Prado

RMP destacou que Gerson merece uma renovação de contrato com aumento de salário, mas defendeu que o Flamengo tem outras prioridades de mercado no momento.

Para o colunista, o suposto interesse do Zenit, da Rússia, soa como "lobby" do pai de Gerson para acelerar a renovação com o Flamengo.