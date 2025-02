Num Fla-Flu horroroso, o 0 a 0 foi melhor para o Fla que para o Flu

Chegou a doer os olhos. Parecendo mais preocupados em brigar do que jogar, rubro-negros maltrataram a bola no calor escaldante do Maracanã, naquele que foi, com certeza, um dos piores Fla-Flus dos últimos anos.

O único lance digno de uma partida decente de futebol veio nos minutos finais: Ayrton Lucas cruzou, Cebolinha deslocou de cabeça e Fábio fez uma defesa monumental, colocando a corner, com a ponta dos dedos. E foi só! O tricolor não acertou nem sequer um chute na direção do gol de Rossi!

O empate em 0 a 0, no final das contas, foi bom para o Flamengo, que se manteve entre os primeiros, e péssimo para o Fluminense, que praticamente selou sua desclassificação das semifinais do Carioca.