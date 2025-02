RMP: Torcedor do São Paulo quer ganhar da Ponte ou se livrar do Palmeiras?

Ele é o primeiro do grupo, mas ser segundo para ele não é problema, ele pode depois ganhar do Novorizontino. Agora, o Palmeiras se classificar e seguir vivo é um problema.

Classificação e jogos Paulista

É um problema pro São Paulo, pro Santos, pro Corinthians, para todo mundo. Então, sinceramente, eu não sei o que o São Paulo vai fazer.

Renato Maurício Prado

O São Paulo deve escalar um time misto contra a Ponte Preta, nesta quarta (19), às 19h30, no Morumbis.

Luis Zubeldía já havia poupado Lucas e Oscar no Choque-Rei da última rodada (a dupla entrou no decorrer do jogo) e deve preservar novamente jogadores importantes do elenco.

O São Paulo lidera o Grupo C do Paulistão com 16 pontos, mas tem o Novorizontino na cola, com 15. Já a Ponte é segunda colocada do grupo D com 19 pontos, dois a mais que o Palmeiras.

