João Fonseca é como Flamengo de Filipe Luís: dá gosto de ver jogar, diz RMP

O fenômeno brasileiro venceu o primeiro título profissional de sua carreira no último fim de semana, o ATP 250 de Buenos Aires.

Não sei se ele vai conseguir fazer uma grande campanha no Rio Open porque está chegando de um torneio muito exaustivo em que ele jogou todos os jogos até ser campeão. E aqui no Rio realmente está uma frigideira inacreditável.

Mas nós já temos um grande ídolo do esporte -- é o João Fonseca. Se ele ganhar aqui no Rio Open então, sai de baixo.

Renato Maurício Prado

RMP destacou que João Fonseca já virou uma "febre" no esporte brasileiro, inclusive entre crianças e jovens que iniciam no esporte influenciados pelo talento do brasileiro de 18 anos.

Na opinião do colunista, João Fonseca é melhor que Guga — que foi número 1 do mundo no ranking da ATP — a esta altura da carreira.