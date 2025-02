Arrascaeta e Luíz Araújo pedem passagem no Fla de Filipe Luís

Com uma equipe alternativa, o Flamengo fez um primeiro tempo sonolento, chegou a sofrer contra-ataques perigosos da Portuguesa, mas após o intervalo se soltou e, com grandes atuações de Luíz Araújo e Arrascaeta, chegou à goleada por 5 a 0, que o colocou em primeiro lugar na tabela, quando todos estavam com sete jogos.

Ambos vêm de cirurgia e por isso Filipe Luís é cauteloso. Mas, com a bola que já estão jogando, logo abrirão caminho para o time titular. Quem sairá? Problema do excelente técnico, que a cada partida e posterior entrevista encanta mais a torcida - que diferença para seu antecessor e seus auxiliares e para o sempre mal educado, mal-humorado e genioso Abel Ferreira!

Os próximos três jogos do rubro-negro são clássicos e serão disputados em apenas uma semana: Fluminense, no dia 08, sábado; Botafogo, no dia 12, quarta-feira, e Vasco, no dia 15, sábado. Todos no Maracanã.