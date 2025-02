Botafogo dá presente de grego a Neymar

Nas três primeiras jogadas de sua reestreia no Santos e no futebol brasileiro, Neymar lembrou seus piores momentos na Copa de 2018: acabou rolando de dor no gramado da Vila. Primeiro, uma bolada nos países baixos e, em seguida, duas pancadas no tornozelo. Menos mal, nada de grave nas três ocasiões.

A partir daí, mesmo longe das condições físicas ideais, Neymar desfilou a conhecida categoria. Foram alguns passes que deixaram os companheiros livres dentro da área adversária, dribles e jogadas de efeito e uma jogada individual que só não terminou em gol porque o goleiro Brazão fez grande defesa no chute de Neymar, após driblar três rivais, na entrada da área.

No final, entretanto, o Botafogo empatou e, menos perdendo um jogador expulso, botou água no chope da festa preparada para a volta do filho pródigo. Que mostrou que, se não tiver problemas físicos, ajudará muito a equipe do Santos. Mas precisará, também, que o Santos o ajude. O time atual é fraco e precisa de reforços para disputar algo importante, mesmo com Neymar.