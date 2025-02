Flamengo sobra no Carioca, mas precisa mais de Arrascaeta e De La Cruz

De qualquer forma, o que o jovem treinador vem conseguindo, com times alternativos ou quase 100% titulares, é excepcional. Não custa lembrar que estão fora de combate jogadores como Pedro, Viña e, mais recentemente, Alex Sandro, Ayrton Lucas e Juninho. Por isso, mesmo quando se diz que está usando a força máxima, isso não é totalmente verdade.

Fato é que, com titulares ou reservas, o Flamengo de Filipe dá gosto de ver. Dominante, ofensivo e criativo. Diante do Vasco não foi diferente. Um primeiro tempo avassalador (1 a 0 foi um placar mentiroso) e, no segundo, apesar de uma tentativa de reação vascaína, nos primeiros 15 minutos, com as substituições rubro-negras, o Fla recuperou o controle e chegou aos 2 a 0 com justiça.

O elenco do Flamengo é a grande diferença para os demais. Quando preciso, entram Luís Araújo, Cebolinha e Léo Ortiz (além de Allan e Matheus Gonçalves). E De La Cruz nem sequer foi acionado, embora estivesse à disposição.

O elenco é fortíssimo, apesar de terem chegado apenas dois reforços (Juninho e Danilo) e saído muitos jogadores (Alcaraz, Lorran, Carlinhos, Fabrício Bruno etc). O trabalho de Filipe Luís é exemplar, mas ele precisará de Arrascaeta e De La Cruz em grande forma, para chegar aos títulos com que a torcida sonha.

A "Fla-Celeste" é importantíssima e ainda está devendo.