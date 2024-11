Cada vez melhor, Filipe Luís engole Milito e põe uma mão na taça

Quando vazou a escalação do Flamengo para o jogo contra o Atlético Mineiro, confesso, estranhei. Depois de emular Jorge Jesus, em seus dois primeiros jogos, comandando os ex-companheiros, e Diego Simeone, quando viu sua equipe ficar com um a menos, ainda no primeiro tempo da segunda partida da semifinal da Copa do Brasil, diante do Corinthians, Filipe Luís parecia estar dando alguns passos atrás, revivendo o malfadado esquema de pontinhas, de Tite.

Ledo engano. Com Éverton Araújo e Gerson, uma vez mais monstruoso, de volta à posição de segundo volante, e marcação forte na saída de bola do adversário, o Flamengo dominou o meio-campo, impediu que a bola chegasse a Scarpa, Paulinho e Hulk e com os três atacantes encurralou o Atlético na defesa.

O primeiro gol, marcado por Arrascaeta, foi uma pintura. Do giro de Gerson, deixando Wesley completamente livre, para avançar pelo meio e tocar para Michael, passando por Gabriel no facão e este concluindo bem, obrigando Everson à defesa parcial, a conclusão do uruguaio para o fundo da rede foi o fecho de um lance todo perfeito e muito bem elaborado.