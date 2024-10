Flamengo e Inter empatam, mas rubro-negros saem mais frustrados

Que bela partida de futebol fizeram o Internacional de Roger Machado e o Flamengo de Filipe Luís (desfalcadíssimo por cartões e contusões)! Jogo aberto, os dois times buscando o gol o tempo todo, o rubro-negro carioca melhor no primeiro tempo e o colorado gaúcho superior no segundo. Empate justíssimo.

A torcida do Fla, entretanto, terminou o jogo cuspindo marimbondos. Natural, viu escapar a vitória no finalzinho, numa falha infantil do jovem volante Evertton Araújo (que tinha ótimo desempenho até então), ao perder uma bola no meio-campo, armando o contra-ataque que originaria o gol de Enner Valência.

A ira inconformada dos rubro-negros, entretanto, causou em muita gente uma fúria até compreensível, mas racionalmente injustificada. A ponto de chegarem a comparar Filipe Luís a Tite, porque não fez as cinco substituições, mas apenas duas. Alguém se deu ao trabalho de ver quais eram as opções do treinador do Fla, no banco de reservas? Pois é...