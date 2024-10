Filipe de Jesus devolve aos rubro-negros o prazer e a alegria

Sim, parecia. E apesar do placar magro de apenas 1 a 0 (fruto de uma atuação soberba do goleiro Hugo Souza, do Corinthians), o que se via em campo era uma linda exibição de futebol.

O pai, a mãe e o avô vibravam, o Banzé latia, Joãozinho pulava; festa na floresta. Que diferença abissal para o ambiente soturno, quase macabro dos jogos nos tempos sombrios de Pereira, Sampaoli e Tite (todos "do mal", relembrou o pequerrucho).

Face a alegria generalizada na família, Joãozinho já considera Filipe Luís "do bem", também como treinador (como jogador já era). E a conclusão da noite era quase unânime:

"Se com dois treinos Filipe já conseguiu isso, imagine depois do tempo treinando, na maldita data Fifa!".

Faz tempo que a família e os torcedores rubro-negros, como um todo, não iam dormir tão felizes. Aliviados. Por voltar a ver o Flamengo recuperar o seu DNA e jogar novamente como Flamengo. Sempre no campo do adversário, sempre lutando pela bola, sempre em busca do gol.

Filipe Luís estreou com o pé direito. À sombra e semelhança de seu treinador preferido: o mister Jorge Jesus.