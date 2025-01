Presidente do Corinthians merece impeachment? Leia opiniões dos dois lados

"Nós, conselheiros, temos o dever de fiscalizar o presidente eleito, mas também de respeitar o processo eleitoral, respeitar a vontade do sócio corintiano e unir forças pra ajudar essa gestão, porque a eleição acabou em novembro de 2023.

O Corinthians precisa de todos nós, a oposição precisa descer do palanque, porque no processo eleitoral do clube não temos segundo turno.

O dia que tivermos qualquer dirigente envolvido com malfeitos, indiciado, réu e condenado, serei o primeiro a defender sua substituição.

Para estarmos conselheiros é porque fomos escolhidos pelo voto do sócio, em respeito a cada voto que me elegeu devemos ser responsáveis com o CNPJ do Sport Club Corinthians Paulista, seja em apoio à diretoria ou na sua oposição.

Quero poder andar no clube com minha família e ter minha consciência tranquila por não ter alimentado o caos e, mais que isso, saber que a minha única defesa é pelo melhor do nosso Corinthians".

Peterson Ruan, conselheiro do Corinthians