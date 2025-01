Caso Vai de Bet tem virada de ex-diretor de futebol no Corinthians

Em maio do ano passado, após ser afastado do cargo, Rubão falou para a TV Gazeta sobre o desgaste de sua relação com o presidente do Corinthians, Augusto Melo.

Ele afirmou que ouviu do dirigente que o contrato da Vai de Bet foi fechado sem intermediários.

Rubão contou que, quando soube que o Alvinegro pagaria comissão pela negociação, questionou Agusto e o relacionamento começou a azedar.

O clube se comprometeu a pagar R$ 25,2 milhões de comissão para a Rede Social Media Design, empresa de Cassundé.

Rubão foi incluído numa investigação da Comissão de Ética e Disciplina do Conselho Deliberativo (CD) por causa de denúncias que fez contra atual gestão.

O ex-dirigente era cobrado para apresentar provas. As queixas eram de que ele estaria lançando acusações contra a direção por razões políticas e prejudicando a imagem do Corinthians. Alguns dos principais críticos do ex-diretor avaliam agora que o depoimento do CEO da Vai de Bet confirma sua versão.