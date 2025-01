Torcedores enfrentam caos em início de Copinha com reconhecimento facial

Alguns dos outros jogos em que o público encarou dificuldades foram Vasco 1 x 1 XV de Piracicaba, Corinthians 3 x 0 Gazin Porto Velho e Palmeiras 9 X 0 Náutico-RR. Em todos eles os torcedores enfrentaram problemas para entrar, principalmente longas filas. Na partida do Vasco, pelo menos em um período, houve entrada sem o reconhecimento facial.

Segundo informação do canal da Identidade Corinthiana no YouTube, aos 40 minutos do primeiro tempo da estreia do Corinthians ainda havia fila do lado de fora do estádio Bruno José Daniel, em Santo André.

Torcedores também reclamaram de dificuldades para fazer o cadastro e carregar a imagem usada no acesso aos estádios no aplicativo BipFut.

A Federação Paulista de Futebol (FPF), responsável pela organização do torneio, respondeu ao UOL, na última quinta (2), que o aplicativo apresentou instabilidade por cerca de uma hora naquele dia e que o serviço voltou ao normal após ajuste.

Outro lado

A coluna entrevistou Alexandre Araújo, CIO (sigla em inglês para diretor de tecnologia da informação), da Uzer Tecnologia. A empresa é responsável pelo BipFut e pelo sistema de reconhecimento facial usado na Copinha.