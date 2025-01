Dirigente do Corinthians pede urgência em explicação sobre saída de Fagner

O requerimento que solicita esclarecimentos foi assinado por Leonardo Pantaleão, ex-diretor jurídico e, atualmente, presidente da Comissão de Justiça do CD.

No pedido, assinado na última sexta (3), Pantaleão afirma que a apresentação dos documentos solicitados é necessária para promover a transparência e permitir uma avaliação adequada dos termos da negociação por parte do Conselho. Fagner foi emprestado até o final de 2025.

Entre a papelada solicitada está o contrato que renovou, em julho de 2024, o compromisso do lateral com o Corinthians até o final de 2026. Pantaleão pede que a diretoria responda se os representantes de Fagner receberam comissão pela renovação. O jogador é agenciado por Carlos Leite, que cobra o clube na Justiça por alegadas dívidas milionárias.

Outro pedido é para que seja apresentada prova documental de que os termos da negociação com o Cruzeiro foram os mais favoráveis para os interesses do Corinthians.

Além de pedir cópia do contrato de empréstimo, Pantaleão quer o detalhamento das condições financeiras, incluindo o pagamento do salário do jogador. A remuneração do lateral será dividida entre os clubes.

Entre outros pedidos, foi solicitada a cópia do contrato de Henrique Lemos, filho de Fagner, e exigida explicação sobre a situação do jogador da base diante do empréstimo de seu pai.