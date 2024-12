Conselheiro suspeito de assédio volta ao Palmeiras após cumprir suspensão

Após cumprir suspensão preventiva de 90 dias, Celso José Bellini, conselheiro investigado internamente por suspeita de assediar sexualmente um grupo de meninas na sede do Palmeiras, voltou a frequentar o clube no início de dezembro.

A comissão de sindicância criada no Conselho Deliberativo (CD) para apurar as denúncias contra ele não concluiu seu trabalho. Assim, não há impedimento para o conselheiro entrar na sede social e atuar no CD. Bellini nega ter cometido assédio.

Na última terça-feira (17), ele participou de reunião do Conselho Deliberativo e de um jantar entre conselheiros com a presença da presidente do Palmeiras.