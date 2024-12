Corinthians promete ida ao mercado alinhada com reorganização financeira

A diretoria do Corinthians promete uma janela de transferências para a próxima temporada alinhada com seu plano de reorganização financeira. Isso significa não impactar as finanças do clube em busca de reforçar a equipe.

A ideia é abrir espaço na folha de pagamento negociando jogadores que têm sido pouco aproveitados para custear contratações pontuais. Um dos desejos é reforçar a lateral esquerda.

O discurso é de que a busca será por jogadores prontos para serem titulares, mas de olho no controle de gastos.