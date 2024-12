Corinthians: polêmica por parecer sobre impeachment envolve até polícia

A oposição ficou indignada com suspeita lançada contra os autores do requerimento. Como a reunião que julgaria o pedido de impeachment na última segunda (2) foi suspensa após Augusto acionar a Justiça, o tema não foi debatido oficialmente no órgão.

O relatório cita que "causa estranheza" a solicitação de destituição apresentar trechos dos depoimentos de Alex Cassundé (intermediário) e de Armando Mendonça, segundo vice-presidente do clube, pois o inquérito está sob sigilo.

Dessa forma, a comissão concluiu que "supostas provas" usadas no pedido de impeachment foram obtidas de maneira ilícita e não devem ser aceitas pelo CD.

O relatório diz que a "comissão emite parecer no sentido de recomendar o sobrestamento do feito, uma vez que foram anexadas provas obtidas por meio ilícito". Outro argumento usado para pedir a interrupção do processo de impeachment é o fato de o inquérito policial que apura desdobramentos do pagamento de comissão por intermediação do contrato entre Corinthians e Vai de Bet ainda não ter sido concluído.

O que diz Tuma

Procurado, o presidente do Conselho Deliberativo disse não ver motivos para se falar em vazamento de dados do inquérito e para acionar a polícia.