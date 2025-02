Interesse em partidas com Neymar provoca até sorteio em credenciamento

O interesse da imprensa nos jogos do Santos com Neymar tem gerado mais pedidos de credenciamento de fotógrafos do que vagas disponíveis em pelo menos parte das partidas. Medidas especiais foram adotadas ao menos em dois dos quatro eventos do Paulistão com a presença do atacante na tentativa de acomodar mais profissionais do que prevê o protocolo original. É o que ocorreu nos jogos do Peixe contra Botafogo, na Vila Belmiro, e Corinthians, na Neo Química Arena.

No clássico em Itaquera, a Arfoc (Associação de Repórteres Fotográficos e Cinematográficos no Estado de São Paulo) fez até um sorteio para definir quem preencheria as últimas vagas. O aumento de credenciais promovido pela Federação Paulista de Futebol (FPF) não foi suficiente para contemplar todos os interessados.

O sorteio é previsto pela associação em casos em que não é possível atender a todos os solicitantes. É seguida uma ordem de prioridade, definida pelo regulamento da entidade. Quem não é contemplado, tem seu nome incluído no sorteio.