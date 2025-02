Santista Guilherme fecha 1ª fase do Paulista como destaque nas estatísticas

A primeira fase do Campeonato Paulista terminou com o atacante santista Guilherme como destaque nas estatísticas ofensivas. Ele aparece na liderança de cinco importantes rankings do Sofascore relacionados a dados ofensivos.

Guilherme é o artilheiro do Estadual com dez gols. São quatro tentos a mais do que o segundo colocado, Daniel Amorim, do Velo Clube.

A artilharia também assegura a ele a liderança da lista de jogadores com mais participações em gols, que soma tentos e assistências. Isso mesmo sem que Guilherme tenha dado passes para os companheiros balançarem as redes.