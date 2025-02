Justiça nega pedidos de agentes, e plano de pagamento do Corinthians avança

O magistrado também não deu razão à pretensão de Caetano, que afirmou que para ter direito ao RCE o Alvinegro teria que constituir uma SAF. Assim, ele pedia a extinção do processo.

Lamêgo escreveu em sua decisão, proferida, na última segunda (24), que compete à presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo decidir sobre a admissibilidade do pedido de RCE. Assim, não cabe revisão da decisão.

Diante desses entendimentos, o juiz deferiu a publicação do edital para que todos os credores listados no processo tenham ciência do plano de pagamento apresentado pelo clube. Quem não concordar com os termos propostos, pode tentar impugnar o plano. A projeção do Corinthians é de que a dívida seja paga em até dez anos.

"A decisão é mais um passo importante no plano do Corinthians para organizar o seu fluxo financeiro, garantir sua sustentabilidade financeira e, principalmente, honrar seus compromissos com os credores", disse à coluna Vinicius Cascone, diretor jurídico do clube.

Adriana Cury, advogada da Link, não quis se manifestar sobre a decisão. A coluna não conseguiu entrar em contato com a defesa de Caetano. No processo, ele indicou que o clube lhe deve R$ 152 mil, por multa processual referente à aquisição de Matheus Davó ao Guarani.

Cury e a Link foram à Justiça para cobrar, inicialmente, mais de R$ 30 milhões do Corinthians. Eles já conseguiram bloqueios milionários, que ficaram ameaçados pela suspensão das execuções determinadas no RCE enquanto o dinheiro não for levantado pelo credor. Entre outros, Cury é empresário de Yuri Alberto e participou da negociação de Ramón Dias com o Corinthians