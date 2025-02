Justiça rejeita pedido de amigo de Robinho contra documentário da Globoplay

O alvo de Silva é a série documental "O Caso Robinho". Ele alega que teve seus nome e imagem usados sem autorização, vinculando-o aos fatos que ocorreram numa boate na Itália. Robinho foi preso depois de o STJ (Superior Tribunal de Justiça) homologar decisão da Justiça da Itália. Ele foi condenado a nove anos de reclusão por estupro ocorrido em 2013. O ex-atleta nega ter cometido o crime e cumpre pena na Penitenciária 2 de Tremembé, no interior de São Paulo.

No processo, Silva argumenta que nunca foi chamado para prestar depoimento na Justiça da Itália e também no Brasil. E que mesmo assim sua imagem foi amplamente exposta no documentário.

A tese é de que essa alegada exposição o associou ao crime, causando "graves danos morais". Um dos efeitos, de acordo com a defesa, foi a separação de sua mulher.

Entre outros argumentos, a Globo afirmou na ação que a suspensão do documentário violaria a liberdade de imprensa

A empresa citou jurisprudência do STJ (Superior Tribunal de Justiça) sobre não ser necessária autorização prévia para retratar fatos de interesse público.

Os advogados da Globo também apontam que a Justiça italiana só suspendeu a investigação sobre Silva porque não o localizou. Eles contestam existirem provas de que houve dano moral.