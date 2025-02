Juiz manda valor bloqueado por agente para plano do Corinthians por dívidas

A Justiça paulista acolheu pedido do Corinthians e determinou a transferência de valores bloqueados por uma empresa do agente Carlos Leite nas contas do clube para o processo em que o Alvinegro pediu o RCE (Regime Centralizado de Execuções).

Ou seja, a quantia que seria usada para pagar dívida com a RC Consultoria & Assessoria Esportiva, agência de Leite, irá para a quitação dos débitos com todos os credores do clube listados no RCE, incluindo o próprio empresário. Isso se o plano de pagamentos apresentado pela agremiação for homologado pela Justiça.

Na ação em questão, a RC Consultoria cobra, em valores iniciais, R$ 10.362.681,75 da agremiação. A decisão sobre a transferência do montante, proferida na última segunda (24), não detalha a quantia bloqueada no processo. Porém, a expectativa do clube é de que sejam transferidos aproximadamente R$ 7 milhões.