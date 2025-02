Palmeiras tem outra votação com tablet, após pedidos por urna eletrônica

Leila Pereira convocou para 10 de março reunião do Conselho Deliberativo (CD) do Palmeiras na qual ocorrerá a eleição dos novos presidente e vice do órgão. A convocação foi feita no último domingo (23).

O pleito ocorrerá em meio a cobranças feitas pelo conselheiro situacionista Guilherme Rodrigues Monteiro Mendes pela volta do uso de urnas eletrônicas do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) nas votações no clube.

Como mostrou a coluna de Danilo Lavieri no UOL, em janeiro, Mendes enviou um ofício para o presidente do Conselho Deliberativo, Alcyr Ramos da Silva Junior, pedindo providências para que as votações por meio de um sistema que utiliza tablets e computadores, contratado de uma empresa, fossem substituídas por urnas eletrônicas do TRE. Ele argumenta que o modelo usado atualmente fere o estatuto.