Parceria com pai de Neymar muda vestiário do Santos com neuroarquitetura

Quem está arcando com os custos da reforma do vestiário?

Marcelo Teixeira - Quem vai arcar com os custos para reformas e melhorias é o "Projeto Neymar", por meio de parceiros indicados pela NR Sports. E estes parceiros decidiram que vão além dos CTs, fazendo melhorias também nos vestiários da Vila Belmiro, mesmo sabendo da possibilidade daquela estrutura ser demolida. Estamos trabalhando para melhorar toda a infraestrutura do clube, principalmente no CT Rei Pelé. A chegada de Neymar Jr. vai acelerar a reconstrução do Santos e isso é dentro e fora de campo. Então inserimos no "Projeto Neymar" a possibilidade de realizar as melhorias necessárias nos CTs.

Vale ressaltar que as reformas nos CTs e Vila Belmiro começaram em 2024. As manutenções estavam atrasadas e abaixo do que é aceitável. Desde o começo do ano passado, foi feito um planejamento para deixar tudo com condições mínimas de uso pelos atletas e comissão técnica. No total, foram investidos mais de R$ 8 milhões de reais. Neste momento, a prioridade do Santos FC para reformas e melhorias está nos CTs, não na Vila Belmiro, porque a Vila que conhecemos hoje será demolida, espero que ainda na minha gestão, para a construção da Nova Vila Belmiro.

Qual é a contrapartida que os parceiros recebem?

Teixeira - A contrapartida para as empresas é a própria exposição de suas marcas, principalmente nas redes sociais do Santos e naquelas sob gestão da NR Sports. A visita da NR Sports ao CT da base, com um destes parceiros para uma reforma, por exemplo, já é parte deste acordo.

Qual o custo da obra?