Justiça vê discriminação e manda Palmeiras indenizar sócia com deficiência

Num momento do encontro, a filha de Silvia arrotou involuntariamente. Em seguida, uma pessoa identificada como Heloá, assistente social do clube, disse: "Aí tem essa questão do ioga, que, enfim, uma postura como essa, de um arroto...".

Na mesma reunião, Luciano Pupo, apresentado na ocasião como advogado do Palmeiras, disse: "nós estamos buscando uma solução para todos, para a comunidade, para a harmonia do clube".

Ouvidos os envolvidos e testemunhas, a Justiça não viu provas de que a associada tinha atitudes inadequadas.

"Pela ausência de comprovação do comportamento inapropriado da demandante [Luiza] há de se considerar a conduta da ré [Palmeiras] como discriminatória", aponta trecho do acórdão, referente ao recurso. O documento foi assinado pela juíza e relatora Débora Brandão, em 7 de novembro do ano passado. Nele também está escrito que o comportamento do clube deve ser enquadrado como ato ilícito, o que requer a reparação de dano.

No processo, o clube se defendeu alegando que nunca praticou nem incentivou ato discriminatório. Porém, tem o dever de orientar ou vetar a prática de determinada atividade física que coloque em risco a segurança ou a saúde do associado.

Os advogados palmeirenses sustentaram que a reunião gravada teve como objetivo "verificar a melhor forma de inclusão da autora [Luiza] nas atividades colocadas à disposição pelo clube". A defesa palmeirense alegou que depois da reunião a associada seguiu praticando ioga.