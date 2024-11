Corinthians: conselheiros recebem relatório com novo pedido de impeachment

Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo (CD) do Corinthians, enviou na última quinta (28) aos conselheiros do clube relatório do Cori (Conselho de Orientação). O documento traz um pedido de abertura de novo processo de destituição de Augusto Melo.

O envio foi feito no mesmo dia em que Tuma recebeu o documento, atendendo à solicitação do Cori. Assim, os conselheiros devem comparecer à reunião da próxima segunda para tratarem de outro requerimento de impeachment do presidente alvinegro já conhecendo os problemas apontados pelo Cori.

No entanto, o novo caso não será analisado oficialmente. O encontro tratará da solicitação de destituição feita anteriormente por opositores sob a alegação de supostas infrações estatuárias.