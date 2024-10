Ramón precisa ajudar Corinthians a não transformar eliminação em trauma

Ou seja, a queda corintiana na Copa do Brasil não pode ser considerada uma tragédia, ao contrário do que será um eventual rebaixamento no Brasileiro.

A situação do Corinthians no Brasileirão não é mais desesperadora do que era antes do jogo do último domingo pela Copa do Brasil.

As justas críticas ao time pela incompetência diante do Flamengo não podem enfraquecer emocionalmente os jogadores corintianos.

Isso é trabalho, principalmente, para a comissão técnica, que inclusive conta com uma psicóloga.

Conquistar a Copa do Brasil era um sonho de luxo para quem convive com o pesadelo que é o risco de ser rebaixado. Entrar em parafuso agora aumentaria as chances do Corinthians de jogar a Série B em 2025.