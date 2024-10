Disputas nos bastidores transformaram semifinal em guerra para Corinthians

O clima bélico para a semifinal na Neo Química Arena tem a ver com as batalhas travadas nos bastidores entre os dois clubes nos últimos dias.

O Corinthians não engoliu o fato de a CBF aceitar o pedido do Flamengo para alterar a data do confronto decisivo, inicialmente marcado para o último dia 16. Com a mudança, a partida do Timão contra o Furacão foi antecipada do fim de semana para quinta-feira. O mesmo aconteceu com o jogo do Flamengo contra o Fluminense.

O Fla pediu a alteração para não fazer a semifinal com atletas cansados imediatamente após defenderem suas seleções na última data Fifa.

A troca de datas jogou esse problema para o Corinthians, que também teve estrangeiros convocados, em um jogo decisivo, contra o Athletico, em sua competição prioritária.

O Alvinegro se sentiu desrespeitado pela CBF e viu o Flamengo favorecido. A Fiel mostrou sua ira nas redes sociais.

Com o clima fervendo, veio o episódio em que o Flamengo recusou o pagamento parcelado que o Corinthians pretende fazer para comprar Hugo Souza e não precisar pagar multa para escalar o goleiro na semifinal. O clima azedou de vez entre as diretorias.