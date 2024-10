Delegado pede mais tempo para concluir inquérito que sacudiu Corinthians

O delegado Tiago Fernando Correia vai pedir à Justiça a prorrogação do prazo para concluir o inquérito policial que sacudiu o Corinthians.

A investigação feita pela 3ª Delegacia do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC) trata dos desdobramentos do pagamento de comissão pela intermediação do contrato de patrocínio entre a Vai de Bet e o Alvinegro.

O inquérito foi instaurado em 7 de junho, e o prazo inicial para a conclusão era de 30 dias. Depois, a Justiça concedeu mais 90 dias para o trabalho. O último período se encerrou no início de outubro. Cabe à Justiça decidir por quantos dias valerá a nova prorrogação.