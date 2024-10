Corinthians: oposição usa alteração na Copa do Brasil para atacar Augusto

"Até quando iremos culpar arbitragem, CBF, federação, etc. pelas nossas derrotas? Nós somos os maiores responsáveis! Temos que admitir! Raríssimo ouvirmos em todos os tempos, que qualquer dirigente deste país não atendesse, nem respondesse ao presidente do Corinthians!", escreveu o conselheiro vitalício.

Kalil é um dos signatários do pedido de destituição do presidente alvinegro. A Comissão de Ética e Disciplina do CD apura se Augusto feriu o estatuto da agremiação com algumas de suas atitudes.

O parecer do colegiado será apresentado aos conselheiros. Se eles votarem pelo afastamento definitivo do cartola, caberá aos sócios decidirem sobre o impeachment.

Nesse cenário, as críticas a respeito da suposta falta de musculatura do Corinthians na CBF aumenta a fervura política no Parque São Jorge.

A coluna perguntou a Augusto, por meio da assessoria de imprensa do clube, se alguém fez essa reclamação diretamente com ele e qual a opinião dele sobre a queixa. Confira a resposta enviada pela assessoria:

"Não chegou ao presidente nenhuma reclamação, estar na cadeira da presidência do Corinthians é um cargo de alta responsabilidade, muitas criticas são jogadas na imprensa, que dão palco para esse tipo de informação, somente para desestabilizar o momento político do clube. Augusto segue atuando nos bastidores do futebol brasileiro e mundial, comparecendo pessoalmente em reuniões e encontros".