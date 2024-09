Artur não pode impedir Palmeiras de fazer fantasma de 2023 rondar Botafogo

Artur Jorge não gosta de ouvir perguntas para seus jogadores sobre a perda do título brasileiro do ano passado. O desastre aconteceu graças a viradas espetaculares do Palmeiras sobre o Botafogo, em campo e na tabela.

O tema incomoda tanto que o técnico deu um piti e não deixou Marlon Freitas responder sobre sua volta por cima depois da temporada passada. O faniquito aconteceu na entrevista coletiva após a classificação para as semifinais da Libertadores, diante do São Paulo, na última quarta (25).

O treinador botafoguense pode até conseguir evitar que a imprensa faça questionamentos sobre o assunto. Porém, ele é impotente para impedir que o Palmeiras execute a sua parte para deixar o Botafogo à beira de reviver o pesadelo do ano passado.