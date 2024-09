Piti de Artur Jorge por questão sobre 2023 ofusca classificação do Botafogo

A classificação do Botafogo para as semifinais da Libertadores premia o time que joga o melhor futebol do país neste momento.

Seria merecido dedicar este post inteiro ao sólido trabalho de Artur Jorge no comando da equipe botafoguense.

Porém, é impossível passar batido pela grosseria do treinador do Botafogo após seu time eliminar o São Paulo do torneio continental, na última quarta (25).