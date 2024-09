Direção vê Corinthians prejudicado por debate sobre recuperação judicial

Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, marcou reunião do CD para o próximo dia 7.

Um dos itens da pauta é "análise e discussão sobre eventual iniciativa unilateral da diretoria referente à medida cautelar judicial (Lei 11.101/2005 que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária) - e suas possíveis consequências para o SCCP".

O presidente do CD já havia enviado ofício para Augusto informando que tinha chegado ao seu conhecimento a possibilidade de o clube "ajuizar ação cautelar extrajudicial de recuperação judicial ou algo semelhante".

Tuma também escreveu que seria temerário adotar tal medida sem consulta prévia ao CD ou ao Cori (Conselho de Orientação).

O discurso na diretoria é de que os dirigentes conhecem o estatuto e sabem os temas que precisam ser levados aos órgãos internos. Ou seja, se isso não aconteceu, é porque não existe nada nesse sentido.

A ação cautelar é, de fato, uma das medidas estudadas. Com ela, o objetivo seria tentar evitar, por 60 dias, penhoras e bloqueios provocados por cobranças na Justiça. Nesse período, o clube teria mais dinheiro para pagar contas com vencimento imediato. E planejaria outras ações, como acordos com credores.