Corinthians usa capacidade de arrecadação para negar recuperação judicial

A temperatura política no Corinthians voltou a subir nos últimos dias por causa do tema recuperação judicial.

A oposição e membros do grupo União dos Vitalícios, que pode deixar de apoiar o presidente Augusto Melo, trabalham com a informação de que o plano da direção é adotar essa medida. E acreditam que seria um passo para a posterior transformação do clube em SAF e a venda de ações.

A diretoria alvinegra, no entanto, nega que esse seja o planejamento. O discurso é de que o clube tem receitas para equacionar sua dívida, na avaliação de duas empresas: Ernest and Young e Alvarez & Marsal. A primeira já teve o seu trabalho no Parque São Jorge encerrado. A segunda mantém contrato de consultoria com o Alvinegro e é representada por Fred Luz, um de seus sócios.