Como seguir na Sul-Americana ajuda politicamente presidente do Corinthians?

A Comissão de Ética e Disciplina do Conselho Deliberativo (CD) apura se Augusto feriu o estatuto do clube com algumas de suas atitudes.

O parecer do colegiado será levado para o plenário do CD. Em caso de aprovação do impeachment, a decisão precisará ser referendada pelos sócios, em assembleia sem data definida neste momento.

Na análise de conselheiros oposicionistas, o cenário ficará bastante complicado para Augusto se o processo chegar em sua reta final com o Alvinegro apenas lutando para não cair no Brasileirão.

Por outro lado, se o time se afastar do Z4 e tiver chance de título em duas competições, Augusto se fortalece na defesa de seu cargo. O Timão já está nas semifinais da Copa do Brasil e enfrentará Flamengo.

Fincar o pé em mais uma semifinal ajudaria a atual administração a rebater as críticas dos opositores. A oposição enxerga erros na montagem do elenco e critica as escolhas de Augusto para preencher vagas no departamento. Parte dos conselheiros vitalícios que votaram no atual presidente tem queixas semelhantes.

Por sua vez, integrantes da administração afirmam que a maioria dos erros aconteceu enquanto Rubens Gomes, o Rubão, estava na diretoria de futebol. O ex-dirigente diz que não fez nenhuma contratação sem aval do presidente.