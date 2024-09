Palmeiras tem pedido contra LinkedIn atendido pela Justiça

A multa em caso de descumprimento é de R$ 3 mil diários e pode ser aplicada até o limite de R$ 30 mil. O LinkedIn tem 15 dias para apresentar sua defesa a partir da citação.

O Palmeiras alega no processo que pediu para a empresa entregar os dados do dono do perfil e que ela se recusou a fazer isso sob a alegação de que não pode compartilhar informações de terceiros por razões de privacidade. De acordo com a decisão da Justiça, o clube também sustenta que sua solicitação para que a conta fosse retirada do ar não foi atendida pela plataforma.

A coluna encaminhou e-mail para a assessoria de imprensa do LinkedIn pedindo os contatos dos advogados da empresa no Brasil, mas obteve apenas uma resposta automática até a publicação deste post.