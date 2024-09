Oposição vê chegada de Depay como ato de Augusto Melo contra impeachment

O fato de o clube contar com com R$ 57 milhões da Esportes da Sorte previstos no contrato para ao menos um reforço de peso não atenua o tom dos opositores.

Isso porque a patrocinadora está envolvida na operação policial Integration. A alegação é de que ela pode ficar sem dinheiro para pagar o Corinthians por causa de eventuais bloqueios financeiros determinados pela justiça.

É uma contratação política, para [Augusto] salvar seu mandato, que os cofres do clube não comportam. Fere o princípio da razoabilidade e do custo benefício. É ato de desespero

disse Mário Gobbi à coluna

O ex-presidente corintiano é um dos signatários do pedido de destituição de Augusto sob a justificativa de que ele descumpriu o estatuto com alguns de seus atos.

A Comissão de Ética e Disciplina do CD apura as acusações. Ela vai emitir um parecer para os conselheiros decidirem a questão. Se o impeachment for aprovado, ele precisa ser ratificado pelos sócios.

Há também entre conselheiros desconfiança em relação ao fato de o jogador holandês ter um histórico recente de lesões. Isso transformaria sua chegada numa contratação de risco.